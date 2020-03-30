В Алматы будут штрафовать родителей, дети которых играют на улице без присмотра

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов/Мадина Алимханова. Особое внимание обратим на несовершеннолетних на улицах города без сопровождения взрослых, пообещал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

«Особое внимание будет обращено на несовершеннолетних, которые будут находиться на улице без сопровождения взрослых. При выявлении таких несовершеннолетних, родители или опекуны будут привлекаться к административной ответственности согласно статье 476 Кодекса «Об административных правонарушениях», — сказал Таймерденов на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что речь идет о штрафах. «Будем штрафовать, если без сопровождения несовершеннолетние. Они все должны находиться дома», — сказал глава ДП.