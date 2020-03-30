Кризис, связанный с коронавирусом, вызывает паническую реакцию не только у простых людей, но и даже у целых стран

На сайте Youtube выложен видеоматериал под названием «How People Are Controlled With This Pandemic Crisis» (https://www.youtube.com/watch?v=IM02WqCaFWw) – «Как люди контролируются этим пандемическим кризисом».
В нем английский автор Дэвид Айк говорит так: «Вот уже тридцать лет я предупреждаю людей посредством моих книг и всеми другими доступными мне путями о том, что мир контролируется неким культом. Для этого культа не существует границ, и он действует, по меньшей мере, во всех крупных государствах. А вообще – везде. Во всех странах. А в особенности – в тех странах, которые диктуют направление мирового развития.
Вы посмотрите на решения по изменению климата. В том случае вновь и вновь и вновь возникают точно такие же решения и последствия, какие появляются нынче в связи с коронавирусом. Что утверждал принц Чарльз в Давосе всего-то примерно два месяца назад? Он заявил, что к 2030 году — название этого года снова и снова возникает со всех сторон — нам нужно появление новой глобальной экономической системы, экономического порядка для решения проблемы изменения климата.
Я вот уже тридцать лет говорю, что этот культ желает трансформировать мировой экономический порядок в технократическую, контролируемую искусственным интеллектом тиранию. Вы знаете, мы совершенно не готовы к этому. Не готовы в том смысле, какой я имел в виду в (своей) книге «Deadliest enemies» («Смертельные враги»), которая была опубликована в 2017 году. Там в 13 главе – под названием «SARS and Mers a harbinger of things to come» («Вирусы SARS и Mers, предвестники грядущих событий») — я, знаете ли, предсказал это. А затем я написал главу о том, как будет выглядеть пандемия гриппа, если она возникнет в Китае. Тот, кто прочитал ее, может подтвердить, что именно это и произошло (теперь). Цепочки поставок рухнули, Китай закрылся, вирус перекинулся на другие страны».
Если послушать Дэвида Айка, пандемия коронавируса продлится от трех до шести месяцев. За это время, во-первых, малый и средний бизнес в самых разных странах рухнет постольку, поскольку он перегружен кредитами и не сможет так долго продержаться на ногах, а во-вторых – так называемое международное сообщество будет наилучшим образом приучено к мысли о необходимости привнесения кардинальных перемен в экономическую и социальную жизнь человечества.
Что касается экономики, в дальнейшем, по словам Дэвида Айка, там уже безраздельно станут править бал крупные корпорации. Он является профессиональным конспирологом, поэтому ему особой веры нет со стороны широких кругов читательской и зрительской аудитории. Но сейчас такое время, когда возникает и повисает в воздухе множество жизненно важных вопросов, на которые не находится сколько-нибудь вразумительных ответов. Тут еще и не того послушаешь.
В такой ситуации государства по всему свету спешат отгородиться от остального мира. Но ведь защититься от вируса посредством закрытия своих границ не получится. Такой вывод позволяет делать уже имеющийся опыт борьбы с распространением коронавируса, хоть он еще и совсем небольшой. Дело тут в том, что все те государства, которые закрыли свои границы для других, по-прежнему принимают своих граждан. Они просто не могут этого не делать. Более того, многие государства в организованном порядке вывозят своих оказавшихся за рубежом граждан чартерными рейсами. И отношение к подобной практике со стороны общественного мнения таких стран вполне лояльное. Но при этом следует напомнить о том, что почти все первоначальные случаи коронавирусной инфекции в нашей стране были выявлены именно у тех граждан Казахстана, которые вернулись на родину из-за границы. То есть получается, что такой инструмент борьбы с распространением коронавируса, как закрытие границ, малоэффективен. Куда более действенным является как можно скорое выявление и изъятие из окружающей среды того, кто инфицирован. Именно это и есть самая эффективная мера.
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