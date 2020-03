Кризис, связанный с коронавирусом, вызывает паническую реакцию не только у простых людей, но и даже у целых стран

В такой ситуации государства по всему свету спешат отгородиться от остального мира. Но ведь защититься от вируса посредством закрытия своих границ не получится

На сайте Youtube выложен видеоматериал под названием «How People Are Controlled With This Pandemic Crisis» (https://www.youtube.com/watch?v=IM02WqCaFWw) – «Как люди контролируются этим пандемическим кризисом».

В нем английский автор Дэвид Айк говорит так: «Вот уже тридцать лет я предупреждаю людей посредством моих книг и всеми другими доступными мне путями о том, что мир контролируется неким культом. Для этого культа не существует границ, и он действует, по меньшей мере, во всех крупных государствах. А вообще – везде. Во всех странах. А в особенности – в тех странах, которые диктуют направление мирового развития.

Вы посмотрите на решения по изменению климата. В том случае вновь и вновь и вновь возникают точно такие же решения и последствия, какие появляются нынче в связи с коронавирусом. Что утверждал принц Чарльз в Давосе всего-то примерно два месяца назад? Он заявил, что к 2030 году — название этого года снова и снова возникает со всех сторон — нам нужно появление новой глобальной экономической системы, экономического порядка для решения проблемы изменения климата.

Я вот уже тридцать лет говорю, что этот культ желает трансформировать мировой экономический порядок в технократическую, контролируемую искусственным интеллектом тиранию. Вы знаете, мы совершенно не готовы к этому. Не готовы в том смысле, какой я имел в виду в (своей) книге «Deadliest enemies» («Смертельные враги»), которая была опубликована в 2017 году. Там в 13 главе – под названием «SARS and Mers a harbinger of things to come» («Вирусы SARS и Mers, предвестники грядущих событий») — я, знаете ли, предсказал это. А затем я написал главу о том, как будет выглядеть пандемия гриппа, если она возникнет в Китае. Тот, кто прочитал ее, может подтвердить, что именно это и произошло (теперь). Цепочки поставок рухнули, Китай закрылся, вирус перекинулся на другие страны».

Если послушать Дэвида Айка, пандемия коронавируса продлится от трех до шести месяцев. За это время, во-первых, малый и средний бизнес в самых разных странах рухнет постольку, поскольку он перегружен кредитами и не сможет так долго продержаться на ногах, а во-вторых – так называемое международное сообщество будет наилучшим образом приучено к мысли о необходимости привнесения кардинальных перемен в экономическую и социальную жизнь человечества.

Что касается экономики, в дальнейшем, по словам Дэвида Айка, там уже безраздельно станут править бал крупные корпорации. Он является профессиональным конспирологом, поэтому ему особой веры нет со стороны широких кругов читательской и зрительской аудитории. Но сейчас такое время, когда возникает и повисает в воздухе множество жизненно важных вопросов, на которые не находится сколько-нибудь вразумительных ответов. Тут еще и не того послушаешь.

В такой ситуации государства по всему свету спешат отгородиться от остального мира. Но ведь защититься от вируса посредством закрытия своих границ не получится. Такой вывод позволяет делать уже имеющийся опыт борьбы с распространением коронавируса, хоть он еще и совсем небольшой. Дело тут в том, что все те государства, которые закрыли свои границы для других, по-прежнему принимают своих граждан. Они просто не могут этого не делать. Более того, многие государства в организованном порядке вывозят своих оказавшихся за рубежом граждан чартерными рейсами. И отношение к подобной практике со стороны общественного мнения таких стран вполне лояльное. Но при этом следует напомнить о том, что почти все первоначальные случаи коронавирусной инфекции в нашей стране были выявлены именно у тех граждан Казахстана, которые вернулись на родину из-за границы. То есть получается, что такой инструмент борьбы с распространением коронавируса, как закрытие границ, малоэффективен. Куда более действенным является как можно скорое выявление и изъятие из окружающей среды того, кто инфицирован. Именно это и есть самая эффективная мера.

