Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ — Аэропорт Нур-Султана с 1 апреля приостановит прием всех авиарейсов, сообщает пресс-служба акимата столицы.

«Приостановить с 00.00 1 апреля 2020 года до особого распоряжения прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Нур-Султан и международный аэропорт Алматы», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова.

Как уточняется, с 1 апреля международные пассажирские авиарейсы будут перенаправлены в другие международные аэропорты городов РК.

«Данные меры вводятся для недопущения распространения коронавирусной инфекции», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы с 1 апреля приостанавливает

все регулярные пассажирские рейсы.