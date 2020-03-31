Утвержден порядок установления предельных цен на товары для жизнеобеспечения Казахстана

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Утвержден порядок установления предельных цен на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемый порядок установления предельных цен на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства.

Согласно документу, перечень товаров формируется с учетом высокой социальной значимости на данный товар в текущий период и высоких рисков роста цен на него в период действия режима чрезвычайного положения.

«Предельные розничные цены на товары определяются с учетом следующих критериев: 1) общий прогнозируемый рост цен на товары за 2020 год не должен превышать 10%; 2) рост цен на товар за период предшествующий введению чрезвычайного положения с начала текущего года; 3) цены казахстанских производителей товара», — сказано в документе.

Уполномоченный орган в области государственной статистики должен осуществлять еженедельный мониторинг цен на товары.

Уполномоченный государственный орган в области регулирования торговой деятельности рассматривает предложения центральных и местных исполнительных органов по включению в перечень товаров и по установлению предельных розничных цен на них в течение трех рабочих дней.

Уполномоченный государственный орган в области регулирования торговой деятельности вносит на рассмотрение государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при президенте Казахстана предложения центральных государственных органов по установлению размера предельной розничной цены на товар с приложением заключения министерства национальной экономики и центральных исполнительных органов, ответственных за соответствующую сферу экономики, на целесообразность установления предельной розничной цены на товар.

«Государственная комиссия рассматривает предложения и принимает одно из следующих решений: об одобрении установления предельной розничной цены; отправляет на доработку. Государственная комиссия при принятии решении об одобрении установления предельной розничной цены или отправке на доработку руководствуется указами президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» и от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики», — указывается в постановлении.

Срок введения предельной розничной цены на товар определяется государственной комиссией по обеспечению режима ЧП.

При наличии соответствующего одобрения госкомиссии уполномоченными органами принимаются совместные приказы на введение предельной розничной цены на товар.

Министерство юстиции Республики Казахстан в течение одного рабочего дня осуществляет государственную регистрацию приказов о введении предельных розничных цен на товар.

«Предельные розничные цены вводятся с момента их государственной регистрации и подлежат обязательной публикации в республиканских и региональных средствах массовой информации. Центральные государственные и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, района, города областного значения осуществляют контроль за превышением предельных розничных цен. Субъекты торговой деятельности несут ответственность, предусмотренную административным законодательством», — говорится в документе.