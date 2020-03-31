Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ — До 325 выросло число зараженных коронавирусом в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане – два, Алматы – девять, Кызылординской области – три, Атырауской области – один, Актюбинской области – один, в Северо-Казахстанской области – один. На сегодняшний день в стране подтверждены 325 случая регистрации коронавируса», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09.40 31 марта в Казахстане.