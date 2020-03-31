Расширен список опасных для окружающих болезней, по которому оралманы лечатся бесплатно

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – В Казахстане расширен перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых оралманы, иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), передает корреспондент агентства.

«В перечне (…) дополнить пунктами 20, 21, 22 и 23 следующего содержания: «20. Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС); 21. Вновь возникающие контагиозные вирусные инфекции; 22. Контагиозные инфекции, вызванные новым подтипом возбудителей; 23. Другие инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение, в соответствии с приложением 2 Международных медико-санитарных правил (2005)», — говорится в приказе министерства здравоохранения.

Кроме того, с «Атипичные формы гриппа» на «Человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса» поменяли формулировку пункта 10 перечня, а формулировку «Геморрагические вирусные лихорадки» пункта 17 в минздраве заменили на «Вирусные геморрагические лихорадки».