Эпидемия коронавируса – временное явление, и мы обязательно его победим – Токаев

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Владмир Радионов. Эпидемия коронавируса – временное явление, и мы обязательно его победим, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в непростые условия. Но эпидемия коронавируса – временное явление, и мы обязательно его победим. Единство и сплоченность нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности!», — сказал Токаев в своем заявлении во вторник

Отдельные слова поддержки адресуются глава государства адресовал больным коронавирусом и призвал их не отчаиваться.

«При всей опасности эта болезнь не является абсолютно фатальной, от нее излечиваются. Мы, государство и общество, сделаем все возможное, чтобы помочь вам», — подчеркнул президент РК.