Придется ли позднее платить налоги за период ЧП, зависит от ситуации в экономике — Токаев

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Придется ли позднее платить налоги за период приостановления во время ЧП, зависит от ситуации в экономике, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Оперативное решение было принято, по моему поручению правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. То есть на данный момент конструкция такова, что налоги в этот период платить не надо, но придется заплатить позднее. Вместе с тем, мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем окончательное решение», — сообщил Токаев во вторник.

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