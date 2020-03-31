Удешевить стоимость дизтоплива для КХ на 15 % считает необходимым Токаев

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Удешевить стоимость дизтоплива для крестьянских хозяйств (КХ) на 15 % считает необходимым президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства. Ставлю правительству задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до Т165 за литр или на 15% от рыночной цены», — сказал Токаев в заявлении во вторник.

В этих рамках, по его словам, фермерам будет выделено около 390 тыс. тонн дизтоплива по льготной цене.

«Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей – фермеров. Работа так называемых «операторов», через которых идет снабжение, должна быть абсолютно прозрачна. Правительство и генеральная прокуратура должны обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах», — сказал глава государства.

Также, по словам президента, есть ряд проблем, которые усложняются в условиях карантина – оформление залогового имущества в ЦОНах, нотариальное заверение, приобретение запасных частей и т.п.

«Поэтому вопросы весенне-полевых работ должны быть на особом контроле у правительства и акиматов. С точки зрения продовольственной безопасности сейчас критически важен каждый день», — заключил Токаев.