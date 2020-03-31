Казахстанский экономист считает необходимым ликвидировать Нацбанк

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Для стабильности цен, курса и нормализации кредитования необходимо ликвидировать Национальный банк Казахстана, считает экономист Саян Комбаров.

«Президент Казахстана Токаев сказал, что система кредита больна. Он призвал Нацбанк к ее реформированию, чтобы обеспечить стабильность цен, курса и кредитования. Однако мы не понимаем, что кредит – это товар, а его источник, длина и цена определяется уровнем сбережения настоящих экономических ресурсов в виде товара, услуг и капитала. Кредит не создается денежной эмиссией. Деньги – это инструмент обмена товаром, учета и сбережения. Спрос на деньги равен спросу на товары, создается и уравновешивается предложением товара. Стабильность цен, курса и кредита обеспечивается сбережением и свободным рынком без участия Нацбанка. Нацбанк создает необеспеченную товаром денежную массу, искажает ставки и длину кредита, делая невозможным любой экономических расчет и ценообразование. Для стабильности цен, курса и нормализации кредитования и необходимо ликвидировать Нацбанк», — сообщил Комбаров во вторник на своей странице в социальной сети.

Он критически оценил практику функционирования Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«Конституция РК не дает товарного определения валюты, не говорит, что такое деньги. Американская Конституция отцов-основателей США говорит, что деньги – это серебро и золото. Но с созданием ФРС в 1913 году, конгресс США возложил функцию регулирования денег на центральный банк. С 1971 года США полностью отказались от обеспечения доллара фиксированным количеством золота. С тех пор обесценение доллара относительно золота еще больше ускорилось, увеличились социальное неравенство и бедность, несмотря на огромный рост производительности труда», — констатирует эксперт.

Между тем, продолжил он, Конституция Казахстана вообще не упоминает о необходимости товарного обеспечения национальной валюты.

«Парадоксально, что функция кредита, стабильности цен и валюты, наверное, под копирку консультантов международных финансовых и банковских организаций, помогавших на заре независимости Казахстану в создании государственных институтов и финансовой системы, возложены на Нацбанк. Однако Нацбанк фактически создан по подобию ФРС, которая на самом деле не регулирует, а сама создает девальвации, кризисы и дисбалансы», — считает Комбаров.