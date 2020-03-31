На Т180 млрд намерены увеличить финансирование госпрограммы «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – На Т180 млрд намерены увеличить финансирование государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, передает корреспондент агентства.

В частности, правительство намерено увеличить объем финансирования госпрограммы с Т4 837,1 млрд до Т5 017,1 млрд.

«Согласно поручению премьер-министра РК от 14 февраля 2020 г №17-4/Б-47 к резолюции президента РК от 3 февраля 2020 года по реализации дополнительных мер обеспечения населения жильем за счет выделения Национальным банком Республики Казахстан облигационных займов АО «НУХ «Байтерек» в размере Т180 млрд. Данные средства направляются на строительство кредитного жилья МИО, в том числе с привлечением механизма государственно-частного партнерства», — говорится в обосновании к поправкам.