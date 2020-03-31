«Казгеодезию» и «Национальный картографо-геодезический фонд» ожидает реорганизация

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – РГП «Казгеодезия» и «Национальный картографо-геодезический фонд» ожидает реорганизация, передает корреспондент агентства.

Реорганизовать в установленном законодательством порядке РГП «Казгеодезия» и «Национальный картографо-геодезический фонд», находящиеся в ведении комитета геодезии и картографии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, путем слияния и преобразования в РГП на ПХВ «Национальный центр геодезии и пространственной информации» комитета геодезии и картографии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», — говорится в проекте постановления правительства.

«Казгеодезия» была создана в 1991 году. Предприятие осуществляет аэросъемку местности, создает карты для геоинформационных систем, проводит гидрографические и геодезические работы, а также осуществляет проверку средств измерения.

«Национальный картографо-геодезический фонд» был создан в 1945 году. Предприятие является одним из крупнейших в отрасли геодезии и картографии в Казахстане.