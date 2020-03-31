Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на период с 1 по 4 апреля

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на период с 1 по 4 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом повышения температурного фона и выпадением осадков, преимущественно дождь, в период с 1 по 4 апреля в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях ожидается интенсивное таяние снежного покрова, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

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