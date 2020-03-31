Партнерскими должны быть отношения компаний с потребителями, считают 90% опрошенных в РК

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Партнерскими, а не клиентскими, должны быть отношения компаний с потребителями, считает 90% опрошенных компанией Accenture в РК.

Большинство участников опроса, 90% в Казахстане и 85% в мире, согласны с тем, что отношения предприятий с потребителями должны переходить от клиентской к партнерской модели, — следует из результатов исследования компании «Techology Vision 2020 «Пост-цифровые люди: сможет ли ваша компания пережить «техно-конфликт»?».

Однако, сегодня только 37% компаний используют в работе человекоцентричные принципы, позволяющие перевести отношения между человеком и машиной от противостояния к сотрудничеству, отмечается в документе.

Также, 92% респондентов из Казахстана (против 73% в среднем по миру), подчеркнули, что их предприятия заняты внедрением или тестовой эксплуатацией систем искусственного интеллекта (ИИ), который должен стать не средством автоматизации, а коллегой человека, способным взять на себя самостоятельное выполнение рабочих функций.

Потребители уже не замечают, что в одном гаджете объединены технологии разных вендоров, из-за чего происходят постоянные обновления «умной функциональности» разных элементов устройств. В результате для потребителя исчезла разница между сбоями самого устройства и его программной части, что раздражает людей. При этом 74% респондентов в мире и 94% в Казахстане ожидают роста количества обновлений для подключенных устройств, что приведет к необходимости переосмысления ответственности производителей за качество продукции, отмечается в документе.

Сегодня компаниям доступно огромное число технологий развития. Однако для их применения приходится создавать собственную уникальную инновационную ДНК. Ставки в сфере инноваций высоки. С этим согласны 86% респондентов из Казахстана. Значит, что в ближайшем будущем предприятия страны столкнутся с необходимостью формирования новых способов инновационного взаимодействия с отраслевыми партнерами и сторонними компаниями.

В основу исследования положены данные опроса, проведенного Accenture по всему миру. Его респондентами стали более шести тыс. руководителей бизнеса и технологических подразделений. Казахстан в вопросе был представлен 50 топ-менеджерами предприятий, работающих в энергетике, металлургии, финансовой и страховой сфере. В Казахстане опрос проводился впервые, отмечается в информации.