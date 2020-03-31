Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Открыт Call-центр для технической и методологической поддержки обучающихся в Казахстане, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Вопрос технической поддержки важен. Около пяти млн. наших обучающихся нуждаются в технической и методологической поддержке. На уровне каждой школы, вуза, колледжа, отдела образования, управления образования будет открыт Call-центр, через которые будет оказываться техническая и методологическая поддержка. Мы сейчас получили короткий номер 1450, там будет сидеть очень много операторов, которые будут давать соответствующие консультации по технической и методологической поддержке», — заявил Аймагамбетов во вторник.