Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Пробные школьные уроки в дистанционном формате пройдут 1 апреля, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Первые пробные школьные уроки в дистанционном формате пройдут в среду, 1 апреля. Мы посмотрим, как будут работать созданные нами формы», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

В четверг, 2 апреля, в таком же формате пройдет республиканское родительское собрание, в ходе которого МОН намерен донести до родителей, как будет организован формат онлайн-обучения. Также в пятницу, 3 апреля, через интернет и другие онлайн-платформы по всей республике пройдут классные часы.