Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Пока вопрос сокращения летних каникул на повестке дня не стоит, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Вопрос про сокращение летних каникул не стоит. У нас нет планов сокращать летние каникулы. Дальше, если будут какие-то неожиданные новые обстоятельства, возможно, нам придется прийти к этому (сокращению летних каникул – КазТАГ), но еще раз повторяю, речь о том, чтобы сокращать летние каникулы не стоит. Данный вопрос не рассматривается», — заверил Аймагамбетов на брифинге во вторник.