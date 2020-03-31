Почти четверть услуг органов госдоходов в РК неудовлетворительного качества – минфин

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Только три из четырех услуг органов государственных доходов в Казахстане – удовлетворительного качества, сообщает пресс-служба министерства финансов (МФ) РК.

«По результатам данного исследования (опроса потребителей – КазТАГ), уровень удовлетворенности составил 75,6%», — говорится во вторник в отчете, размещенном на официальном сайте минфина.

Согласно документу, общественный мониторинг качества оказания госуслуг в 2019 году проводился частным фондом «Благотворительный фонд «ЗОР РУХ» по заказу агентства РК по делам госслужбы. Госуслуги для проведения опроса отбирались по массовости и опросом охвачены услуги «Принятие предварительного решения о классификации товара» и «Таможенная очистка товаров».

Также сообщается, что минфин постоянно контролирует качество оказываемых госуслуг, в том числе методом «Тайный потребитель».

В 2019 году «тайным потребителем» охвачено, по данным минфина, 13 управлений КГД (комитета государственных доходов). Проверки показали, что центры оказания услуг управлений в целом соответствуют требованиям, но выявлены 110 фактов нарушений оказания госуслуг.

Согласно статданным за 2019 год, минфином оказана 23 247 370 госуслуг, среди которых наиболее востребованные: «Прием налоговой отчетности» (8 023 667 услуг или 34,5% от общего количества оказанных услуг), «Выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам» (7 754 530 услуги или 33,4%) и «Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах госдоходов» (1 967 513 услуга или 8,5%).