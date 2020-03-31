Почти четверть услуг органов госдоходов в РК неудовлетворительного качества – минфин

Новости 40 0

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Только три из четырех услуг органов государственных доходов в Казахстане – удовлетворительного качества, сообщает пресс-служба министерства финансов (МФ) РК.

«По результатам данного исследования (опроса потребителей – КазТАГ), уровень удовлетворенности составил 75,6%», — говорится во вторник в отчете, размещенном на официальном сайте минфина.

Согласно документу, общественный мониторинг качества оказания госуслуг в 2019 году проводился частным фондом «Благотворительный фонд «ЗОР РУХ» по заказу агентства РК по делам госслужбы. Госуслуги для проведения опроса отбирались по массовости и опросом охвачены услуги «Принятие предварительного решения о классификации товара» и «Таможенная очистка товаров».

Также сообщается, что минфин постоянно контролирует качество оказываемых госуслуг, в том числе методом «Тайный потребитель».

В 2019 году «тайным потребителем» охвачено, по данным минфина, 13 управлений КГД (комитета государственных доходов). Проверки показали, что центры оказания услуг управлений в целом соответствуют требованиям, но выявлены 110 фактов нарушений оказания госуслуг.

Развязка двоевластия назначена на февраль Развязка двоевластия назначена на февраль
67556

Согласно статданным за 2019 год, минфином оказана 23 247 370 госуслуг, среди которых наиболее востребованные: «Прием налоговой отчетности» (8 023 667 услуг или 34,5% от общего количества оказанных услуг), «Выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам» (7 754 530 услуги или 33,4%) и «Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах госдоходов» (1 967 513 услуга или 8,5%).

Похожие материалы:

  1. Почти на 9% подорожали продовольственные товары в Казахстане в феврале
  2. Почти Т573 млрд выпустили в 2019 году эмитенты электронных денег в Казахстане
  3. Токаев поручил правительству перейти к системе прямого закупа товаров, работ и услуг
  4. Минфин РК планирует привлечь $1 млрд из России и Казахстана для покрытия дефицита бюджета
  5. Почти 7 тыс. сельхозтоваропроизводителей РК планируют освободить от налога на земли

Новости партнеров

Загрузка...