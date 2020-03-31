Почти на четверть упал импорт из Китая в Казахстан из-за коронавируса и карантина — эксперт

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Почти на четверть упал импорт из Китая в Казахстан из-за коронавируса и карантина, сообщил управляющий директор AERC Олжас Тулеуов.

«По данным таможенной статистики, в феврале 2020 г., как и ожидалось вследствие борьбы с распространением COVID-19, товарооборот между Казахстаном и Китаем провалился на 9% (к февралю 2019 г.), что является минимумом с мая 2018 г. При этом впервые за последние несколько лет товарооборот между странами сокращается из-за импорта Казахстана из Китая, который рухнул на 23%, тогда как экспорт казахстанских товаров в Поднебесную снизился лишь на 1%», — пишет Тулеуов на своей странице в Facebook.

Также эксперт признался, что их (телеграм-канала @tengenomika – КазТАГ) прогнозы не оправдались.

«Другими словами, наши опасения касательного значительного падения экспорта в Китай пока не оправдались, тогда как снижение импорта превзошло все худшие ожидания. В этой связи можно утверждать о существенных масштабах задержек и отмены поставок из Китая товаров для казахстанских предприятий и потребительскому сектору, импортозамещение которых в текущих условиях физически невозможно. Так в частности наблюдается колоссальное падение (на 30-60%) импорта обуви, изделий из черных металлов, дорожной и строительной техники, что в краткосрочном горизонте вызовет рост внутренних цен на данные товарные позиции», — констатирует Тулеуов.

Вместе с тем он остановился на экспорте РК в КНР и дал прогноз по темпам товарооборота.

«В свою очередь, в части экспорта Казахстана в Китай наблюдается падение объемов поставок железных руд, ферросплавов и природного газа. По нашим оценкам, падение товарооборота между странами в марте углубится, что теперь будет связано последствиями уже двустороннего карантина – как со стороны Китая, так и со стороны Казахстана. К слову, в январе годовой рост экспорта Казахстана в Китай был равен 12%, а импорта – 36%», — заключил Тулеуов.