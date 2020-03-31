В перечень получателей соцвыплат включить коммунальщиков просит ассоциация «Шанырак»

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В перечень получателей социальных выплат просят включить коммунальщиков, передает корреспондент агентства.

«Просим вас включить в перечень лиц-получателей социальных выплат из государственного фонда социального страхования работников, занятых управлением и содержанием жилищного фонда, независимо от потери заработка. Это позволит поддержать их материально и поднять «боевой дух», поскольку они, так же, как и многие служащие, стоят на передовой борьбы с неизвестной ранее угрозой. Органы местного государственного управления могли бы отрегулировать данный вопрос с участием управляющих организаций», — говорится в обращении на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, подписанном председателем ассоциации «Шанырак» Сакеном Махамбетовым и размещенном на его странице в Facebook.

Также в тексте обращения говорится о предпринимаемых властями мерах по предотвращению заражения коронавирусом.

«Нам известны меры, предпринимаемые государством для устранения угрозы распространения и борьбы с последствиями в Казахстане. Последние решения, принятые правительством РК, направлены не только на поддержку социально уязвимых слоев населения, но и предпринимателей, самозанятых и работников предприятий и организаций, временно лишившихся заработка», — отмечается далее.

Кроме того, в тексте обращения говорится о влиянии пандемии на работников сферы.

«Вместе с тем с самого начала угрозы пандемии огромная нагрузка легла на организации и граждан, занятых управлением и содержанием жилой недвижимости. Из-за введения ограничительных мер увеличилась нагрузка на общедомовое имущество, инженерные сети и главное, на лиц, обеспечивающих санитарное состояние многоквартирных жилых домов. Данная категория трудящихся и в более спокойное время получающая вознаграждение за свой труд ниже, чем в среднем по стране, из-за возросшего уровня неплатежей за управление и содержание общего имущества может остаться без средств или не выйти на работу. В любом случае это станет угрозой здоровью и безопасности жителей многоквартирных жилых домов», — подчеркивается в обращении.