В городах ВКО вводят ограничения в связи с коронавирусом

Усть-Каменогорск. 31 марта. КазТАГ — С 00.00 часов 2 апреля на территории городов Усть-Каменогорск и Семей вводятся ограничительные меры, которые продлятся до окончания сроков чрезвычайного положения в РК, сообщает аким ВКО Даниал Ахметов.

«Для защиты здоровья и предупреждения распространения коронавирусной инфекции по согласованию с государственной комиссией и по многочисленным вашим просьбам и обращениям вводятся дополнительные ограничения с 00.00 часов 2 апреля 2020 года в городах Усть-Каменогорск и Семей. Ограничивается выезд и въезд, выставляются 15 контрольно-пропускных пунктов. Вместе с тем установлен «зеленый коридор» для ввоза товаров первой необходимости», — заявил Ахметов во вторник.

Также глава ВКО добавил, что движение транспорта по городам в дневное время ограничивается, в ночное время прекращается, за исключением служебного. В течение недели сокращается движение общественного транспорта. Предприятия будут доставлять своих сотрудников по отдельному графику.

«С 6 апреля ограничивается движение личного транспорта. По четным календарным датам будут передвигаться автомашины с номерами, оканчивающимися на четные цифры, включая 0; по нечетным – с нечетной цифрой в конце номера. Также с 6 апреля передвижение населения по территории городов Усть-Каменогорск и Семей осуществляется только при наличии пропусков.

Первый тип – для сотрудников организаций и служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов, работающих граждан.

Второй тип будет выдан на каждую семью. С правом три раза в неделю посещать объекты торговли, аптеки, банки и медучреждения.

Зеленый пропуск – четные дни, белый – нечетные дни месяца», — сказал Ахметов.

Со 2 апреля останавливается деятельность крупных торговых объектов, за исключением продовольственных точек. Рестораны, кафе, столовые переходят в режим онлайн заказов и доставки.

Закрываются объекты сферы услуг – салоны красоты, массажные центры, сауны. Оказание данных услуг на дому строго запрещается.