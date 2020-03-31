Посещение в образовательных целях интернет-ресурсов будет бесплатным в РК

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Посещение в образовательных целях интернет-ресурсов будет бесплатным в Казахстане, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Работу с интернет-провайдерами мы тоже провели. Достигнута договоренность. Теперь посещение в образовательных целях интернет-ресурсов будет бесплатным для всех пользователей, для всех детей, студентов, школьников. Теперь при посещении этих образовательных сайтов мегабайты списываться не будут», — сообщил Аймагамбетов во вторник в СЦК.