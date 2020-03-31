Алматы. 31 марта. КазТАГ – Представлен алгоритм захоронения умерших от коронавируса в Казахстане, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в стране.

«Алгоритм захоронения людей, умерших от коронавируса: при лабораторном подтверждении диагноза COVID-19 тело умершего не подвергается вскрытию и не выдается родственникам; тело умершего с подозрением на COVID-19 до получения результатов лабораторного исследования родственникам не выдается.

В случае:

При отсутствии условий изолированного хранения трупа, проводится захоронение тела, не дожидаясь результатов лабораторных исследований;

При наличии условий обеспечения полной изоляции и сохранности трупа захоронение может быть отсрочено до получения результатов лабораторных исследований;

При положительном результате любого вида лабораторного исследования на COVID-19 – захоронение трупа проводится с соблюдением мер биобезопасности;

В случае отрицательного результата исследования на COVID-19 и на другие особо опасные инфекции труп выдается родственникам для обычного захоронения», — говорится в сообщении во вторник.