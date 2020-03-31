Премьер Кыргызстана обещал содействовать обеспечению Жамбылской области поливной водой

Тараз. 31 марта. КазТАГ – Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев обещал содействовать обеспечению Жамбылской области поливной водой, сообщает пресс-служба акима региона.

«30 марта в Бишкеке аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым. (…) По итогам встречи, кыргызстанская сторона выразила готовность оказать содействие в получении достаточных объемов поливной воды в Жамбылскую область в вегетационный период, согласно утвержденному графику и плану», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В ходе встречи казахстанская сторона обозначила важность всесторонней экономической кооперации, совместного решения вопросов в транзитно-транспортной, водно-энергетической и инвестиционной сферах.

«Развитие сельскохозяйственного кластера Жамбылской области во многом зависит от поставок воды из Кыргызстана по рекам Шу и Талас в вегетационный период, и Казахстан рассчитывает на поддержку в этом вопросе», — отметил в ходе переговоров Сапарбаев.

Также особое внимание было уделено вопросам реки Куркуреу, три канала которой так и не вошли в перечень объектов межгосударственного водопользования. Отмечено, что уже 15 лет по каналам этой реки вода в Казахстан не поступает.

Абылгазиев дал кыргызским чиновникам ряд поручений по решению рассмотренных вопросов, в том числе соблюдения графика поставок воды, включения реки Куркуреу в перечень объектов межгосударственного водопользования.