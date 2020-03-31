Военные Казахстана усилили в рамках ЧП блокпосты беспилотниками

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Военные Казахстана усилили в рамках чрезвычайного положения (ЧП) блокпосты беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает пресс-служба министерства обороны.

«БПЛА стали применяться военнослужащими на блокпостах. Такая мера принята для усиления контроля за соблюдением режима ЧП. Расчеты БПЛА вооруженных сил привлекаются для ведения воздушной разведки, выявления и недопущения нарушений режима чрезвычайного положения. Они необходимы для обнаружения несанкционированного обхода нарушителями границ карантинных зон и проезда автотранспорта на территорию карантинной зоны и за ее пределы», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

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