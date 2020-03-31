Токаев пообещал поддержать всех граждан и помочь всем нуждающимся людям

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Поддержать всех граждан и помочь всем нуждающимся людям пообещал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Мы все переживаем трудный период из-за эпидемии коронавируса. Но это временная проблема. Мы обязательно победим! Весь мир борется. Мы сделаем все возможное. Мы, как государство и общество, поддержим всех наших граждан и не оставим никого без помощи. Мы поможем нуждающимся людям. В этом не может быть никаких сомнений. Главное — проявить терпение, настойчивость и ответственность», — заявил Токаев во вторник.