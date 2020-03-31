Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В малоформатных школах время уроков сократят до 30 минут и в две смены, сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

«У нас есть малоформатные школы, особенно в удаленных местах. В них учится мало детей – 15-20-40-50 детей. Однако школы сами по себе большие. По этим школам мы уже приняли решение. Если в них будут соблюдаться карантинные меры, то они имеют все возможности продолжать работу по своим программам. Мы решили сократить продолжительность уроков в 30 минут и на обучение в две смены», — сказал Аймагамбетов на брифинге о форматах дистанционного обучения во вторник.