Т70 млрд выделят из бюджета и доведут до фермеров через АКК – Токаев

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Т70 млрд выделят из бюджета и доведут до фермеров через АО «Аграрная кредитная корпорация», сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Крайне важно своевременно провести весенние полевые работы. Т70 млрд будет выделено из бюджета и доведено до фермеров через АО «Аграрная кредитная корпорация», — сказал Токаев в специальном обращении во вторник.

По его словам, ставка для конечных заемщиков не будет превышать 5%.

«Поручаю направить дополнительно Т100 млрд на эти цели в рамках программы «Экономика простых вещей». Конечная ставка в рамках этой программы была унифицирована во всех отраслях и составляет 6%. В первую очередь, необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства», — подчеркнул глава государства.