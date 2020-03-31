Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ввозные пошлины на ряд товаров из стран ЕАЭС обнулены в Казахстане, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Правительством ведется работа с партнерами по Евразийскому экономическому Союзу в части обнуление ввозных пошлин для наиболее важного для нас импорта. Решение по средствам индивидуальной защиты, сырье для их производства, вакцинам, набором для диагностики уже принято», — сказал Токаев в заявлении во вторник.

При этом он отметил, что могут быть снижены импортные пошлины на ряд продовольственных товаров.

«Продолжается работа по снижению импортных пошлин по ряду продовольственных товаров, по которым мы не являемся самодостаточными. Правительству следует обеспечить учет запросов отечественного бизнеса и ускорить данную работу», — добавил он.