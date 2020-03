Угрозы и страх американской биолаборатории в Казахстане

Конспирологическая «казахстанская теория» возникновения COVID-19 обсуждается многими англо- и русскоязычными ресурсами и обросла массой деталей

Пандемия коронавируса привлекла внимание ко всему, что связано с биологической безопасностью. Одним из объектов повышенного интереса стала казахстанская центральная референс-лаборатория в Алматы (ЦРЛ). Сначала были озвучены скандальные и спорные обвинения, что новый штамм коронавируса был разработан американскими специалистами именно в ней. Затем – началось обсуждение самого присутствия американских военных в ЦРЛ и на других биологических объектах Казахстана.

Мы попытаемся разобраться в ситуации на основе открытых источников информации, отделить слухи и иррациональные страхи от фактов и реальных рисков.

Лаборатория американская или казахская?

ЦРЛ была построена в 2016 года на территории Казахстанского научного центра карантинных и зоонозных инфекций им. Масгута Айкимбаева (КНЦКЗИ). Объект имеет третью степень биозащиты (BSL-3), достаточную для изучения особо опасных заболеваний. Строительство осуществлялось на средства Департамента Обороны США, затратившего на этот проект около 108 млн долл, а также более 5 млн сопутствующие сооружения.

Номинально КНЦКЗИ находится в собственности Казахстана, но преимущественно КНЦКЗИ работает над американскими проектами. По опубликованным данным, республика тратит на работу центра около 680 тыс долл в год, а Агентство по предотвращению угроз безопасности (DTRA) американского Департамента Обороны – в среднем 1,3 млн, немецкий Бундесвер – не менее 300 тыс евро.

Кроме того, сотни тысяч долларов идут через контролируемый НАТО «Международный научно-технический центр», базирующийся в Нур-Султане, но на 95% финансирующийся правительствами Альянса. Главой МНТЦ является Рональд Леман, бывший глава Агентства по контролю над вооружения США и высокопоставленный сотрудник аппарата американского президента. Имея формальный юридический адрес в Казахстане, организации легче работать с исследовательскими центрами в странах ОДКБ, мимикрируя под «союзную» структуру.

Помимо ЦРЛ американские военные исследования еще с начала 2000-х реализуются еще в 5 научных центрах Казахстана, включая НИИ Проблем Биологической Безопасности (Гвардейский), Национальный центр биотехнологии и его филиалы, а также Референс центр по ветеринарии. Трудно поверить, что эти масштабные исследования ведутся США и НАТО из чистого любопытства.

Работой над проектами руководят зарубежные специалисты из Центра медицинских исследований ВМФ США (Сильвер-Спринг), микробиологической лаборатории центра Минобороны Великобритании в Портон-Дауне, Института микробиологии Бундесвера (Мюнхен), многие из которых являются действующими армейскими офицерами. Некоторые сотрудники из числа граждан Казахстана проходили стажировку на базах ВМФ США, а теперь совмещают работу в казахской биологических центрах и американских компаниях-подрядчиках Департамента обороны.

В рамках некоторых проектов КНЦКЗИ также напрямую сотрудничает со штабом Центрального командования армии США (Макдилл, штат Флорида), отвечающим за текущие военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии, и любые возможные в центрально-азиатском регионе. Столь тесных военно-биологических связей у Казахстана нет ни с одной из стран мира, включая союзников по ОДКБ и ШОС.

Большая часть американских биопроектов в Казахстане связаны с изучением характерных для региона болезней и их распространения животными и насекомыми. Департамент обороны США подобная информация может интересовать либо на случай защиты от болезней оккупирующих регион войск США, либо как часть подготовки к ведению биологической войны в Центральной Азии. Оба варианта не радуют.

Про коронавирус

Конспирологическая «казахстанская теория» возникновения COVID-19 обсуждается многими англо- и русскоязычными ресурсами и обросла массой деталей и теорий, но в основе лежат реальные исследования, проводившиеся при поддержке армии США. Попытаемся разглядеть рациональное зерно.

Шумиха вроде бы началась с анонимного сообщения в казахских соцсетях зимой 2020-го, что штамм коронавируса, завезенного из Китая, совпал с исследованным несколько лет назад в ЦРЛ образцом. Анонимный вброс не канул в небытие, так как журналисты нашли в открытых источниках упоминание о реально проводившихся в 2017 году в НИИ ПББ исследований коронавируса, переносимого летучими мышами, как и COVID-19. (Впрочем, сходство двух этих вирусов кроме формы молекулы и вида переносчика – ничем не подтверждено).

Работы велись при поддержке DTRA (проект KZ-33) группой биологов во главе с профессором Гэвином Смитом. Ранее, согласно публикациям в научной печати, он занимался исследованием аналогичного коронавируса в Сингапуре недалеко от военно-морской англо-американской базы, на которой находится лаборатория упоминавшегося выше Центра медицинских исследований американских ВМФ «Центр-Азия» (NMRC-A).

После же начала пандемии профессор Смит полностью исчез из информационного пространства, хотя его опыт изучения близкого заболевания явно был бы востребован наукой и журналистами, ищущими комментаторов. Впрочем, это все может быть и простой чередой совпадений.

Сторонники теории заговора ссылаются на ряд иных косвенных фактов. Есть публикации о проводившихся в 2014-2015 гг работы по модификации коронавируса к форме опасной для человека в университете Чапел-Хилл (Северная Каролина). Также известны аналитические исследования разведки США (2004) и Фонда Рокфеллера (2010), моделировавшие появление опасного вируса в Азии и его последующую пандемию.

Подчеркнем, большинство биологов считают теорию искусственного происхождения и утечки COVID-19 сомнительной по ряду причин, хотя некоторые специалисты и высказывают обратное мнение. Кроме того, обращают внимание на явную неготовность к пандемии некоторых стран НАТО, особенно Италии и Испании, а также проблемы самих США. Правда, иные американские «конспирологи» склонны видеть и здесь «хитрый план» самого Дональда Трампа, пытающегося поднять свой рейтинг за счет борьбы с национальной угрозой.

Теория заговора является крайне спорной. Но приводимая цепочка доказательств наглядно показывает, что у военных США есть возможности использовать КНЦКЗИ и иные местные научные центры для подготовки биологической атаки против России или Китая, если будет принято подобное политическое решение.

Риски военной биологии

Пандемия коронавируса продемонстрировала многим политикам, экспертам и простым гражданам, что биологическая угроза или биооружие не что-то абстрактное. Даже вирус с невысокой летальностью может нанести существенный вред экономике и обществу.

В ходе холодный войны известна масса примеров использования биооружия для экономических диверсий, как в 1971 году на Кубе (африканская свиная чума). Сейчас многие политологи сравнивают международную напряженность именно с той эпохой.

Повторюсь, теория искусственного происхождения коронавируса остается сомнительной, но череда совпадений, связанных с проектами DTRA, ставит Казахстан в сложное положение перед союзниками по ОДКБ и ШОС, подрывая биологическую безопасность Москвы и Пекина.

Россия в предыдущие годы уже ставила вопрос об угрозах, связанных с ЦРЛ, однако реальный выход из ситуации не найден. Существующие механизмы контроля над происходящим в ЦРЛ не мешают США собрать данные и биообразцы, а затем использовать в военных разработках на других своих объектах, включая специализированный институт в Форт-Детрике или упомянутую базу в Сингапуре.

В ходе текущего кризиса или по его итогам проблема военно-биологических программ США в Казахстане и других странах СНГ неизбежно окажется в центре внимания. Поэтому казахстанским властям необходимо выработать новый подход к этой проблеме с учетом национальных интересов и обязательств перед странами-союзниками.

