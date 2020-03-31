Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Только 300 из 3360 видеоуроков для школьников готовы к выходу в эфир, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Нам необходимо снять 3360 видеоуровок. Мы работу начали, более 300 уроков мы уже отсняли, это те, которые готовы к выходу в эфир. Снимаются наши педагоги, конечно для них это непривычно. (…) Съемки уроков занимают определенное время», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что уроки будут транслироваться по двум республиканским телеканалам и в сети интернет.