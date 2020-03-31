Уроки по радио и по почте будут проводиться для школьников в РК

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Уроки по радио и по почте будут проводиться для школьников в РК, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Мы договорились с «Казак Радиосы», и через этот радиоканал, мы также будем проводить радиоуроки», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

Кроме того, он сообщил, что уроки будут проводиться и по почте.

«У нас более тысячи населенных пунктов, где около 5-6-10 детей и там нет школ, и мы ежедневно осуществляли подвоз этих детей в населенные пункты и там проходило их обучение. Сейчас мы готовы в этих населенных пунктах через почтовую связь направлять соответствующие занятия, получать обратную связь, выполненные задания, таким образом выполнять учебный процесс», — сказал он.

При этом министр отметил, что такой формат обучения использовался в этих населенных пунктах зимой, когда проезд туда транспорта был затруднен.

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