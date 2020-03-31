Вузы и колледжи в РК перешли на дистанционное обучение достаточно легко – МОН

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Вузы и колледжи в РК перешли на дистанционное обучение достаточно легко, считает министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Если говорить о вузах – там проблем с переходом на дистанционное обучение не возникло, большинство из них и ранее применяло такую форму, у них есть и интернет-платформы, и готовность педагогов. С колледжами проблемы некоторые были, но сейчас все 790 колледжей охвачены интернет-платформами, большая часть педагогического состава прошла обучение», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

Тем не менее, он отметил, что по вузам и колледжам ведется мониторинг на предмет посещаемости студентов и учащихся.

«У нас создан ситуационный центр, через него мы отслеживаем такой момент, как посещаемость. Мы хотим, чтобы дистанционное обучение было полноценным, чтобы студенты реально учились, получали знания», — добавил глава МОН.