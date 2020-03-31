Караганда. 31 марта. КазТАГ — В Карагандинской области со 2 апреля запретят въезд/выезд в карантинную зону пяти городов – Караганда, Сарань, Шахтинск, Абай и Темиртау, сообщает пресс-служба акимата области.

«С 00.00 2 апреля будет запрещен въезд-выезд людей в карантинную зону городов (Караганда, Сарань, Шахтинск, Абай и Темиртау – КазТАГ) и из них. Также с 00.00 2 апреля будет приостановлена деятельность железнодорожных и автовокзалов, аэропорта (за исключением спецрейсов, грузовых, почтовых перевозок и технических стопов со сменой экипажа), и поэтапное ограничение общественного транспорта», — сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек в студии телеканала Saryarqa.

Он напомнил, что по распоряжению главного санитарного врача Карагандинской области с 30 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в пяти городах – Караганде, Сарани, Шахтинске, Абае и Темиртау – введен режим карантина с отдельными ограничительными мерами.