Дезинфекцию улиц, дворов и общественных мест Нур-Султана решили проводить ночью

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Дезинфекцию улиц, дворов и общественных мест Нур-Султана решили проводить ночью, сообщает пресс-служба акима города.

«С 20.00 до 6.00 в период с 30 марта до 6 апреля коммунальными службами будут проводиться дезинфекционные мероприятия по обработке улиц, дворов и общественных мест. В целях эффективности проведения данных мероприятий убедительно просим вас оставаться дома после 20.00 на период усиленного режима чрезвычайного положения (ЧП)», — говорится в сообщении Оперативного штаба акимата Нур-Султана.

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