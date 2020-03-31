От коронавируса умирают малый и средний бизнес

Методы борьбы с COVID-19 в Казахстане очень болезненные

Карантин в Алматы уже нанес чудовищный удар по доходам населения. Мы не знаем, насколько оправданы введенные ограничения с медицинской точки зрения, но экономические издержки от них однозначно колоссальные. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем телевизионном обращении к населению говорил про 1,5 млн остро нуждающихся из-за возникших трудностей и про 42500 тенге для многих из них в качестве государственной поддержки. Однако система доступа к данной сумме выстроена таким образом, что в реальности очень мало кто ее может получить. И так по всему спектру нуждающихся.

Меры по борьбе с коронавирусом кардинально нарушили структуры повседневности алматинцев. Например, закрыты СТО. На станциях технического обслуживания в Алматы огромная часть работников не получает фиксированной заработной платы. Она напрямую зависит от объема работы, связанной с заказами от автовладельцев. Поэтому нет заказов на те или иные виды работ – нет занятости – нет дохода. При подобной форме трудоустройства возможности обратиться за пресловутыми 42500 тенге тоже нет, хотя власти заявили о сокращении ряда бюрократических звеньев в цепи для получателей.

В крайне сложном положении оказалась индустрия красоты. Отсутствие доходов в результате «режима пережидания» по факту является лишь началом в звене проблем. Как и из чего платить за аренду и услуги ЖКХ? Как планировать рабочий график? Отсутствие какой-либо внятности по конечной дате карантина не позволяет стратегически определиться в вопросах отношений с работниками и клиентами.

Как власти города решают проблемы в условиях карантина хорошо видно по ситуации с аварийными службами городского хозяйства. Когда выяснилось, что огромная масса сантехников, электриков, сварщиков, диспетчеров и других участников сферы ЖКХ проживает в области, но работает в Алматы, а значит будет отрезана блок-постами, «отцы города» обязали работодателей обеспечить указанных лиц жильем в пределах города. Четко, дешево (для акимата вообще бесплатно), сердито. Гипотетически, учитывая экстраординарность происходящего, городские власти могли бы предоставить какие-нибудь гостиницы или санатории для проживания работников, остро необходимых мегаполису в его повседневном функционировании, но чиновниками подобной головной и финансовой болью не заморачиваются.

Ни для кого не является секретом, что масса лишившихся работы горожан – от спортивных тренеров до парикмахеров – сильно закредитована. Им вроде как обещают отсрочку по ипотечным и потребительским платежам, но как потом все это оплачивать, если источники дохода потеряны? Официальные власти никаких успокаивающих заявлений, а тем более действий не производят.

Даже магазины у дома, которым пока только сократили время работы, по факту тоже находятся в группе риска. У многих поставщики из области отрезаны карантинными мероприятиями. Однако главная проблема – это падение платежеспособности покупателей. Давно известно, что в Казахстане «работающая бедность», то есть наличие постоянной работы не избавляет человека от жизни в нужде, поэтому потеря рабочего места автоматически ведет к безденежью. Людей с кредитами в Казахстане однозначно больше, чем со сбережениями, и это в условиях карантина и вызванных им нарушений нормальной жизни – огромная проблема.

Штрафы и прочие виды наказаний за нарушение режима карантина в Алматы были опубликованы и озвучены практически моментально, тогда как ни о каких программах поддержки самозанятых, малого и среднего бизнеса, уязвимых слоев населения ничего не слышно и не видно. С одной стороны, было бы странно видеть стратегический подход в условиях местного управленческого аппарата, но раз замахнулись на такие масштабные вещи, то нужно хотя бы пытаться соответствовать – время обязывает.

В интернете можно посмотреть фильм-катастрофу «Заражение». У официального прокатчика ленты до пандемии COVID-19 она не пользовалась популярностью (270-ое место в рейтинге), а сейчас вышла на 2-ое место. У этого фильма есть однозначное преимущество над карантинными мероприятиями в Казахстане: там все закончилось хорошо, болезнь победили и жизнь стала возвращаться в нормальное русло. В Алматы сегодня нет ясности даже по тому моменту, когда можно будет выходить на работу основному населению города. У кого вообще останется место, куда можно будет прийти работать?

Коронавирус предельно наглядно продемонстрировал хрупкость и уязвимость привычного порядка жизни в Казахстане. Нарушается и выводится из равновесия он очень легко и быстро, никакого запаса прочности большинству своих участников не создает, цены растут стремительно, доходы падают еще быстрее. Государство при этом своими действиями спокойствия и уверенности в завтрашнем дне не вселяет. Микробизнес, малый и средний бизнес умирают очень быстро и ни на какую эффективную помощь рассчитывать не могут.

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