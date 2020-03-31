На полгода освободят от налогов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. На полгода освободят от налогов малый и средний бизнес (МСБ) в наиболее пострадавших секторах экономики, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплаты. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на шесть месяцев с 1 апреля до 1 октября нынешнего года отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, гостиничный бизнес, IT-бизнес, туризм и так далее. Государственная комиссия по ЧП утвердит окончательный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости», — сообщил Токаев во вторник.