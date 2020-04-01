Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Более 1,5 тыс. человек получили выплаты в связи с потерей доходов в период ЧП в Казахстане, сообщает пресс-служба

Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Новую социальную выплату из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП получили 1669 человек. По состоянию на 18 часов 1 апреля за назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода обратились в общей сложности 14074 человека. Из них: Нур-Султан – 3885; Алматы – 4121; Шымкент – 80; Акмолинская – 126; Актюбинская – 226; Алматинская – 523; Атырауская – 14; ВКО – 31; Жамбылская – 546; ЗКО – 105; Карагандинская – 404; Костанайская – 2892; Кызылординская – 208; Мангыстауская – 71; Павлодарская – 575; СКО – 45; Туркестанская – 222», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, выплаты назначены 1885 гражданам, уже получили 1669 человек.