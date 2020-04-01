Минэнерго РК заявило о снижении цены на дизтопливо для фермеров до Т144 за литр

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Министерство энергетики РК заявило о снижении цены на дизтопливо для фермеров до Т144 за литр, сообщает пресс-служба ведомства.

«Цена дизельного топлива, с учетом доставки, хранения и наценки сельхозоператоров, будет составлять порядка Т165 тенге. Ранее министерством энергетики совместно с министерством сельского хозяйства был утвержден «График закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на полевые работы 2020 года», в рамках которого потребность для сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) утверждена в объеме 390 тыс. тонн. Рекомендуемая цена ранее (на февраль – март) была на уровне Т194 тыс. тенге за тонну на заводе (Т161 за литр). В рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева, цена дизтоплива для СХТП на заводе будет установлена на уровне Т174 тыс. за тонну или Т144 за литр», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, с учетом доставки, хранения и наценки операторов, цены будет варьироваться в районе Т165 за литр, что на 15% дешевле текущих цен (среднерозничная цена дизтоплива на АЗС — Т193 за литр).