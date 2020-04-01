Частные детсады в Алматы продолжат получать субсидии от государства

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Частные детские сады в Алматы продолжат получать субсидирование от государства, сообщила руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

«Сейчас все частные детские сады, которые получали субсидирование от государства, также продолжат получать (субсидии – КазТАГ), несмотря на то, что приостановили свою деятельность», — сказала Жылкыбаева на брифинге в среду.

По ее данным, в Алматы свыше 300 частных детских садов сейчас участвуют в оказании услуг в рамках государственного образовательного заказа и получают от государства Т27 тыс. в месяц на одного ребенка.

«Согласно приказу министра образования, финансирование стоимости государственного образовательного заказа в частных детсадах полностью будет сохранено», — уточнила глава управления образования Алматы.