Для зачисления пособий и соцвыплат казахстанцам нужно открыть спецсчета

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Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане для зачисления пособий и социальных выплат из государственного бюджета или Государственного фонда социального страхования (ГФСС), нужно открыть специальный счет, с которого деньги не могут быть списаны по требованию кредиторов, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета или ГФСС, предусмотрено открытие специальных» счетов», — говорится в сообщении, распространенном АРРФР в среду.

Согласно документу, на период действия чрезвычайного положения из ГФСС начато перечисление ежемесячной социальной помощи лицам, лишившимся доходов, в связи с введением чрезвычайного положения (ЧП), в сумме Т42,5 тыс.

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать, по данным АРРФР, не менее 1,5 млн граждан РК.

Специальные счета открываются банками по требованию физического лица и в случае указания в заявлении на открытие банковского счета его специального назначения, уточняет АРРФР.

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На спецсчета могут быть зачислены только выплаты по соответствующему коду назначения платежа и деньги, находящиеся на таких счетах, защищены от взыскания третьих лиц.

Предоставлять в уполномоченный орган реквизиты уже имеющихся текущих счетов, которые не являются специальными, граждане – получатели указанной помощи не должны, так как на них может быть наложен арест и списаны деньги по требованиям третьих лиц, то есть банками, налоговыми, правоохранительными органами и иными лицами.

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