Горздрав: Семьи с пятью детьми-школьниками в Алматы обеспечат компьютерами за счет бюджета

Новости 66 0
Коронавирус и коррупция – адский коктейль Коронавирус и коррупция – адский коктейль
4330

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Семьи с пятью детьми-школьниками в Алматы обеспечат компьютерами за счет бюджета, сообщила руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева.

«Многодетные семьи, имеющие одно компьютерное устройство на всех детей школьного возраста, будут дополнительно за счет местного бюджета обеспечены компьютерной техникой. Это касается от пяти и более школьников в одной семье», — сказала Жылкыбаева на брифинге в среду.

Она отметила, что более 10 тыс. компьютеров уже были переданы на ответственное хранение ученикам и учителям.

«Для организации дистанционного обучения передано на ответхранение более 10 тыс. единиц компьютерной техники ученикам и учителям из имеющегося в школах компьютерного парка. Оставшиеся более 3 тыс. учеников будут обеспечены за счет местного бюджета дополнительным закупом компьютерных устройств», — сказала она.

Похожие материалы:

  1. В Алматы СОР и СОЧ в период карантина будут проходить дистанционно
  2. В Алматы открыли call-центры для техподдержки школьников и учителей
  3. Всех контактировавших с зараженными коронавирусом нашли в Алматы – горздрав
  4. Т5 млрд. выделено из бюджета для стабилизации цен на продукты в Алматы
  5. Штрафы для нарушителей не основная цель наполнения бюджета

Новости партнеров

Загрузка...