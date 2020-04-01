Горздрав: Семьи с пятью детьми-школьниками в Алматы обеспечат компьютерами за счет бюджета

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Семьи с пятью детьми-школьниками в Алматы обеспечат компьютерами за счет бюджета, сообщила руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева.

«Многодетные семьи, имеющие одно компьютерное устройство на всех детей школьного возраста, будут дополнительно за счет местного бюджета обеспечены компьютерной техникой. Это касается от пяти и более школьников в одной семье», — сказала Жылкыбаева на брифинге в среду.

Она отметила, что более 10 тыс. компьютеров уже были переданы на ответственное хранение ученикам и учителям.

«Для организации дистанционного обучения передано на ответхранение более 10 тыс. единиц компьютерной техники ученикам и учителям из имеющегося в школах компьютерного парка. Оставшиеся более 3 тыс. учеников будут обеспечены за счет местного бюджета дополнительным закупом компьютерных устройств», — сказала она.