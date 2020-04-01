В Алматы открыли call-центры для техподдержки школьников и учителей

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы открыты call-центры для техподдержки школьников и учителей, сообщила руководитель Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

«Очень важный вопрос – это организация технической поддержки. Порядка 276 тыс. наших обучающихся и 17 тыс. учителей, родителей будут нуждаться в технической и методологической поддержке, поэтому на уровне каждой школы, районного отдела образования, управления образования открыты call-центры», — сказала Жылкыбаева на брифинге в среду.

По ее словам, номера call-центров будут указаны на сайте управления образования Алматы и на страницах в Instagram и Facebook.