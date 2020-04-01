Интернет-сети РК готовы к онлайн-обучению, но не совсем готовы абоненты и МОН

Алматы. 1 апреля. КазТАГ — Интернет-сети Казахстана готовы к онлайн-обучению, но не совсем готовы конечные абоненты и само министерство образования и науки, считает президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров.

«Понятно, что инфраструктура должна быть готова, она на крупных магистралях и готова, единственное, что не готово – это наши конечные узлы: это прежде всего пользователи, потому что они должны иметь компьютеры и доступ к каналу у них должен позволять передачу видео; и на втором конце – это те провайдеры, которые непосредственно обеспечивают контент. Сегодня, к сожалению, я вижу, что не готовы конечные абоненты – как пользователи, так и поставщик контента – eGov, министерство образования и так далее, вот я думаю, они даже больше всего», — сказал Сабиров корреспонденту МИА КазТАГ в среду, комментируя анонсированный на 6 апреля переход казахстанских детей на онлайн-обучение в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации с коронавирусом.

По его мнению, первые несколько дней уйдут на то, чтобы понять и правильно выстроить бизнес-процессы дистанционного образования.

«Допустим, у меня два ребенка в семье, и оба будут учиться. Хорошо, один на ноутбуке, второй с обычного компьютера – как это будет выглядеть – пока не совсем понятно. Какие средства для этого будут использоваться? Сейчас вот говорят: «использовать Zoom», но потянет Zoom такое количество одновременно детей, тем более, которые будут работать не просто с голосом, а именно с видеопотоком – это большой, большой, большой, я три раза повторю, вопрос. И самое главное – каким образом дети в конечном итоге останутся – со знаниями или без – то есть это второй вопрос», — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, он ожидает, что все казахстанские родители дома уже обсудили, каким образом будут учиться дети, каким образом будет осуществляться контроль со стороны взрослых, как внимательно сами учащиеся будут относиться к онлайн-обучению, а также — каким образом будут выставляться оценки и так далее.

«Вся вот эта ситуация, которая сложилась сегодня вокруг дистанционного образования – это будет самый тяжелый экзамен, который нам придется выдержать», — подчеркнул Сабиров.