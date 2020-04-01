Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и двух областях РК на четверг

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Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и двух областях Казахстана на четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2 апреля в Акмолинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере области 23 метров в секунду. В Нур-Султане 2 апреля ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 2 апреля ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. 2 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 2 апреля ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-95%.

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