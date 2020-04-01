Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ — Какой будет погода в Казахстане в апреле, рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«В апреле погода ожидается относительно теплой и осадочной. В течение месяца с частой сменой барических образований и прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, преимущественно дождь, порывистый ветер и колебание температур», — говорится в консультативном прогнозе по РК на апрель, распространенном в среду.

Согласно прогнозу, в начале первой декады основной фон температуры: в северной половине РК составит ночью -5+5, днем +7+18; в южной половине ночью +5+13, днем +15+23, на крайнем юге +28.

«В середине декады с вторжением антициклона с районов Европейской территории России ожидается небольшой спад температуры воздуха в северной половине ночью до -3-8, днем до +2+10, в южной половине влияние антициклона и понижение температуры воздуха прогнозируется в конце декады, ночью столбики термометров понизятся до +3+8, днем до +10+15, на крайнем юге до 22», — следует из сообщения.

Синоптики отметили, что в середине второй и второй половине третьей декад ожидаются две волны похолодания. Температура воздуха понизится: в северной половине ночью до -3+7, днем до +2+13; в южной половине ночью до 0+10, днем до +12+22.

«Во второй и третьей декаде с выносом теплых воздушных масс будет наблюдаться повышение температурного фона в дневные часы в северных регионах до +17+22, в южных до +25+30», — проинформировали в «Казгидромет».

Как отмечается, консультативный прогноз на месяц может корректироваться по мере изменения синоптической ситуации и будет уточняться декадными прогнозами.