Почти ко всем валютам ослабился казахстанский тенге в марте – Нацбанк

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанский тенге в марте ослабился к 36 валютам из 39, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

Согласно ежемесячному отчету центробанка, обменный курс тенге к доллару США ослабился в марте на 9,1% (до Т412,25/$1), к евро – на 10,9% (до Т457,21), к китайскому юаню – на 8,9% (до Т58,83), к российскому рублю – укрепился на 4,2% (до Т5,66).

Как указывается в документе, укрепился тенге к трем из 39 валют, ежедневно рассчитываемых Нацбанком рыночных курсов валют к тенге: бразильскому реалу, мексиканскому песо и южноафриканскому рэнду.