Мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О ветеранах»

Новости 116 0

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили проект закона «О ветеранах».

«Основной целью закона «О ветеранах» является систематизация законодательных актов, регулирующих общественные отношения по вопросам соцзащиты ветеранов и формирования новой категории ветеранов», — сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов на заседании мажилиса в среду.

Также в законе будут прописаны льготы ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, ветеранов труда и ветеранов иных боевых конфликтов.

Законопроект в первом чтении был одобрен единогласно.

Похожие материалы:

  1. Организаторов мирных собраний могут обязать носить отличительные знаки в Казахстане
  2. Мажилис РК принял в первом чтении законопроект о порядке проведения мирных собраний
  3. Мажилис одобрил поправки в акты по вопросам регулирования цифровых технологий
  4. Мажилис одобрил поправки по гражданско-правовой ответственности в сфере атомной энергии
  5. Кабмин решил внести законопроект о мирных собраниях в мажилис в его нынешнем виде

Новости партнеров

Загрузка...