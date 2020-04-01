Мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О ветеранах»

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили проект закона «О ветеранах».

«Основной целью закона «О ветеранах» является систематизация законодательных актов, регулирующих общественные отношения по вопросам соцзащиты ветеранов и формирования новой категории ветеранов», — сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов на заседании мажилиса в среду.

Также в законе будут прописаны льготы ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, ветеранов труда и ветеранов иных боевых конфликтов.

Законопроект в первом чтении был одобрен единогласно.