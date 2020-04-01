Категорию ветеранов боевых действий на территории других государств расширили в Казахстане

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Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов/Махамбет Абжан. Категорию ветеранов боевых действий на территории других государств расширили в Казахстане, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«В категорию ветеранов боевых действий на территории других государств кроме воинов-афганцев планируется включить лиц, принимавших участие в усилении охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке в период с 1992 по 2001 годы, в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году, межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, а также национальный контингент, участвовавший в миротворческой операции в Ираке», — сказал Нурымбетов в мажилисе в среду.

Ранее сообщалось, что мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О ветеранах».

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