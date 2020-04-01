Сход лавин ожидается в ближайшие трое суток в бассейнах Большой и Малой Алматинки

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Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Сход лавин ожидается в ближайшие трое суток в бассейнах Большой и Малой Алматинки, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши Алматы и Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2 м) в период 1-3 апреля возможен сход снежных лавин», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Синоптики не рекомендуют выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин и призывают быть осторожней в горах.

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